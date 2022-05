Alcoolique, la star américaine Hope Solo veut se soigner avant d’entrer au Hall of Fame

L’ex-gardienne de l'équipe de football des Etats-Unis Hope Solo, arrêtée en avril pour conduite en état d’ivresse et maltraitance d’enfants, a décidé de retarder son intronisation au Hall of Fame, le panthéon de la discipline.

Avec ses 202 sélections, deux médailles d’or olympique et une panoplie de trophées individuels, Hope Solo est une véritable légende du football féminin.

«J’ai contacté le Hall of Fame et demandé respectueusement un report de ma cérémonie d’intronisation qui était prévue dans les prochaines semaines. A l’heure actuelle, je consacre toute mon énergie et mon attention à ma santé», peut-on lire sur son compte Twitter. Pour se soigner, elle a décidé volontairement d'entrer en cure.

Le Hall of Fame a accepté sa décision

Sa décision a été acceptée par le Hall of Fame qui a répondu par le biais d’un communiqué : «Nous soutenons pleinement sa décision. Nous nous réjouissons d'honorer sa carrière l'année prochaine lors d'une cérémonie.»

Hope Solo doit comparaître le 28 juin prochain après son arrestation le mois dernier pour conduite en état d’ivresse. Bien que, rapidement libérée, elle est toujours sous le coup de poursuites.