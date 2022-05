Kickboxing : Cyril Benzaquen de retour pour une soirée historique au Grand Palais éphémère

Pour son sixième Championnat du monde, le kickboxeur français Cyril Benzaquen organise une soirée exceptionnelle au Grand Palais Éphémère de Paris, le 31 mai prochain.

Le Triumph Fighting Tour est de retour. Après le Manege Country Club de Rueil Malmaison en juillet dernier, le quintuple champion du monde du «pied-poing» organise une soirée qui verra plusieurs finales de championnats de France dans un lieu mythique.

Dans sa quête de démocratiser sa discipline, Cyril Benzaquen a choisi ce lieu pour la mettre encore un peu plus en lumière auprès du grand public. Mais aussi et surtout pour donner l’envie aux fans de ce sport de se lancer pourquoi pas en compétition. «Depuis que le Triump Fighting Tour a été lancé, mon envie est toujours la même : faire en sorte que le kickboxing soit mis en valeur, explique le champion qui sera opposé au Roumain Lambagiu. Et choisir des lieux originaux qui donneront l’envie au grand public, c’est important.»

Du sport (le kickboxing), de la culture (le Grand Palais éphémère devant la Tour Eiffel), Cyril Benzaquen a également ajouté une touche historique. Et non des moindres. «La dernière fois qu’il y a eu de la boxe au Grand Palais, c’était en mai 1942, rappelle-t-il. A l’époque, le Grand Marcel Cerdan y a boxé pour la première fois de l’histoire du lieu. 80 ans plus tard nous allons rendre hommage à cette icône française et ensemble nous allons réécrire l’histoire et marcher sur les traces du grand Marcel Cerdan.»

Ce ne sont pas moins de 3.000 spectateurs qui auront le plaisir d’assister à cette soirée fantastique. Les places sont déjà en vente sur le site d’Atid Consulting et de la Fnac.

