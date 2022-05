Ligue 1 : le championnat de France n’est pas «compétitif» pour le patron de l’UEFA

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a indiqué que les championnats de France et d’Allemagne avaient un cruel manque d’adversité… d’où les éliminations précoces du PSG et du Bayern Munich en Ligue des champions.

Pour le patron de l’instance européenne, le «manque de compétitivité» en Ligue 1 et Bundesliga, qui sont «complètement dominés par les mêmes équipes», expliquerait donc les désillusions des deux clubs sur la scène européenne (élimination en huitièmes pour Paris, en quarts de pour Munich).

«C'est vrai que ces deux ligues ne sont pas fortes, a ainsi taclé Aleksander Ceferin. Il y a davantage de concurrence en Italie mais ils ne sont pas financièrement solides. La Premier League a la plus grande tradition, les supporters sont différents de ceux d'Italie. Quand nous étions en guerre avec la Super Ligue, les supporters anglais nous ont aidés. Les Italiens et Espagnols n'ont rien fait. Les initiateurs n'avaient même pas besoin des Allemands ou des Français, car leurs clubs n'étaient pas concernés par la compétition.»

Tenté par un Final Four en Ligue des champions

Au sujet de cette Superligue, le président de l’UEFA en a profité pour enterrer encore une fois le projet. «C’est fini. Ils essaient de satisfaire un peu plus leur ego, mais ça ne pourrait jamais marcher de toute façon, a lâché le Slovène. Le match City-Real (4-3 à l’aller) était la meilleure publicité pour la Ligue des champions. C'est un monde différent.»

Et alors que la rumeur d’un Final Four en Ligue des champions est de retour, il s’est prononcé pour. «C'est une bonne idée, mais vous perdez quelques matchs, explique-t-il. Vous ne jouez pas à domicile et à l'extérieur, et il y a moins de matches pour les détenteurs de droits télé. Il est trop tôt pour partager de nouvelles idées avec les médias, mais il y a des plans.»