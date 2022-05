Diego Maradona : l'incroyable somme record déboursée pour la vente aux enchères d’un maillot

Le maillot que portait Diego Maradona lors d’Angleterre-Argentine en 1986, a été vendu pour près de 9,3 millions de dollars mercredi, pulvérisant tous les records pour un maillot sportif de collection, a annoncé Sotheby's.

Un maillot légendaire, record historique. Cette vente, qui se déroulait sur internet depuis le 20 avril, a vu une seule offre être enregistrée, à environ 5 millions de dollars (4,74 millions d’euros). Mais elle s'est animée dans les toutes dernières minutes, avec plusieurs offres se répondant, jusqu'à atteindre la somme de 9,28 millions de dollars (8,8 millions d’euros), frais inclus. L'identité du ou des acheteurs n'a pas été dévoilée dans l'immédiat par Sotheby's.

#AuctionUpdate The football shirt worn by Diego Maradona for “The Hand of God” & the “Goal of the Century” at the 1986 World Cup just sold online for £7,142,500 / $9,284,536 – marking a new auction record for any item of sports memorabilia. pic.twitter.com/9OBNG4OjYx

