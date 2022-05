MMA : un ex-gardien de Chelsea réalise une belle carrière de combattant

Un ancien gardien de but de Chelsea est devenu combattant MMA il y a quelques années et il a été aux portes de l’UFC.

Il est passé d’une cage à une autre. Ancien troisième gardien des Blues londoniens derrière Petr Cech et Henrique Hilario, Ricardo Prasel a finalement dû arrêter sa carrière à 22 ans à cause d’une hanche qui le gênait beaucoup. Mais pas question de lâcher le sport, le germano-brésilien, au physique imposant (2,01m, 110 kg), s’est tourné vers les sports de combat.

So apparently Ricardo Prasel, who's competing right now at #DWCS, was a back up goalie for Chelsea. That's wild. pic.twitter.com/V6uY0so99B

