UFC : la vidéo de Conor McGregor parlant français avec un joint à la main devient virale

Conor McGregor, actuellement dans le sud de la France, fait sensation avec une vidéo où on le voit parler français, avec un joint à la main.

De l’octogone à l’hexagone. La star de l’UFC profite de quelques jours de repos et s’est rendu à Cannes pour y récupérer son tout nouveau yacht Lamborghini. Et évidemment, il n’a pas décidé de passer inaperçu.

Si certains ont croisé «The Notorious» en train de faire son footing sur la Croisette ou sur une terrasse, d’autres ont pu avoir un moment assez collector avec le combattant irlandais de MMA.

Dans une vidéo partagée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, Conor McGregor se retrouve dans une voiture conduite par un chauffeur. On le voit en train de fumer un joint.

Défoncé, Conor McGregor se met à parler français pic.twitter.com/JAtJDtqhIg — La Sueur (@LaSueur_off) May 3, 2022

Au moment de passer une barrière de sécurité, McGregor, qui pourrait combattre en septembre à l’UFC, semble éméché et se met à parler français. «Je m’appelle Conor McGregor !, lance-t-il. Merci, merci, thank you so much !»

Profitant comme il se doit du soleil du Sud de la France, l’Irlandais, qui revient d’une blessure contre Dustin Poirier, a posté plusieurs photos sur Instagram dont une avec des policiers. Mercredi, McGregor a aussi posté son nouveau yacht qu’il a pu tester.

