Boxe : un combat Fury-Ngannou serait «idiot» pour le patron de l’UFC

Alors que Francis Ngannou et Tyson Fury veulent organiser un combat de boxe en 2023, Dana White, patron de l’UFC a donné son avis.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas vraiment pour ce nouveau crossover (combat entre champions de disciplines différentes) entre un champion du Noble art et un autre de MMA. «Je n’aime pas les crossovers, a-t-il lâché au micro du Pat McAfee Show. Pourquoi ? Parce qu’ils sont stupides. Une perte de temps, d’énergie et d’argent. C’est idiot.»

Il faut dire que le champion des poids lourds de boxe, invaincu en 33 combats (32 victoires, un nul) et détenteur des ceintures WBC et The Ring (champion incontesté de sa catégorie) et le patron des lourds de l’UFC, qui a défendu avec brio sa ceinture contre le Français Cyril Gane, veulent marcher sur les traces du combat Floyd Mayweather-Conor McGregor en 2017.

«Ce combat Conor-Floyd a pris vie de lui-même, souligne Dana White. Partout où j’allais, c’était tout ce dont les gens me parlaient. Nous en étions à un point où les fans voulaient voir ce combat et les médias aussi. Mais les gens ne défoncent pas notre porte pour voir Fury-Ngannou. (…) Ils en ont parlé, tout ça, mais ce combat n’est clairement pas encore fait. Nous verrons comment les choses se passent.»

White s’est tout de même livré à un pronostic entre les deux hommes si le combat venait à avoir lieu. «Fury est l’un des meilleurs de tous les temps. Regardez qui il a battu, comment il les a battus… Francis a battu Ciryl Gane grâce à sa lutte. Vouloir se mesurer à l’un des meilleurs poids lourds de la boxe est fou», détaille l’Américain.

