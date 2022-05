Basket : Un joueur américain passé par l’Asvel tué par balles en Floride

Tragique disparition. Passé par la NBA mais aussi l’Asvel, Adreian Payne est décédé à 31 ans, dans la nuit de dimanche à lundi, soit le jour de son anniversaire. Il aurait été tué par balles dans les rues d’Orlando (Floride), a rapporté la police locale.

Le joueur américain n’a pas survécu à ses blessures. Transporté d’urgence dans l’hôpital le plus proche, il a été déclaré mort peu de temps après son arrivée. L’auteur présumé des coups de feu a immédiatement été interpellé sur les lieux de la fusillade et a été incarcéré.

La mort soudaine d’Adreian Payne a suscité l’émoi aux Etats-Unis, mais aussi en France notamment du côté de l’Asvel. L’ailier-fort a marqué de son empreinte son passage dans le club de Tony Parker entre 2019 et 2020, réalisant le doublé championnat-Coupe de France en 2019.

Très affecté par sa disparition, le club rhodanien a rendu hommage et salué la mémoire de son ancien joueur. «Terriblement choqué par l’annonce du décès d’Adreian Payne. Difficile de trouver les mots quand on perd un membre de la famille… Toutes nos pensées pour ses proches», a posté l’Asvel sur son compte Twitter.

Adreian Payne avait été sélectionné en 15e position lors de la Draft 2014 par les Hawks d’Atlanta et était passé par les Wolves puis le Magic entre 2015 et 2018 disputant un peu plus d’une centaine de matchs en NBA. Il avait ensuite pris la direction de la Grèce, de la Chine, de la France, de la Turquie et de la Lituanie, où il évoluait cette saison (Utenos Juventus).