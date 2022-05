Ligue 1 : Bordeaux relégué dès mercredi si…

Bordeaux est au bord du précipice. Lanterne rouge du classement de Ligue 1, le club girondin pourrait même être relégué dès ce mercredi, sans jouer, en fonction du résultat entre Saint-Etienne et Nice.

La défaite concédée ce dimanche à Angers (4-1), la 19e de la saison, pourrait être celle de trop pour les Girondins. Avant les deux derniers matchs de championnat (face à Lorient et Brest), ils occupent la dernière place avec quatre points de retard sur la place de barragiste occupée par Saint-Etienne (18e). Les hommes de David Guion ont désormais très peu de chances de se maintenir dans l’élite et elles pourraient réduites à néant à l’issue de la confrontation entre les Stéphanois et les Niçois en match en retard de la 36e journée de Ligue 1.

En cas de victoire des Verts à l'Allianz Riviera, les Bordelais, qui n’ont plus leur destin entre les mains, compteraient alors sept points de retard sur la formation stéphanoise et seraient officiellement relégués en Ligue 2 avant même leurs deux derniers matchs.

Une relégation à l’étage inférieure serait une première depuis près de 30 ans pour Bordeaux, qui était remonté en Division 1 à l’issue de la saison 1991-1992 après avoir été relégué admirativement en D2 la saison précédente en raison d’un déficit budgétaire.