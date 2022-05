Maroc : André Villas-Boas bientôt nommé à place de Vahid Halilhodzic ?

Vahid Halilhodzic semble vivre ses dernières heures à la tête de l’équipe du Maroc. S’il est parvenu à qualifier les Lions de l’Atlas pour la prochaine Coupe du monde, il pourrait bientôt être remercié. Et André Villas-Boas figure parmi les favoris pour lui succéder.

La semaine dernière, la Fédération marocaine de football avait démenti un départ de son sélectionneur. Mais la réalité serait bien différente. Malgré la qualification décrochée pour le Mondial au Qatar (21 novembre-18 décembre), l’ancien entraîneur du PSG ou encore de Lille est en conflit avec sa Fédération. En cause, les cas d’Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. Alors que les deux joueurs ont été écartés de la sélection par Halilhodzic, la FRMF souhaiterait qu’ils soient réintégrés.

Mais le technicien, qui fêtera ses 70 ans le 15 mai prochain, n’entend pas céder sur ce point et pourrait donc être poussé vers la sortie. Et parmi les potentiels successeurs, André Villas-Boas figure en tête de liste. Libre depuis son départ de l’OM en mars 2021, le coach portugais n’a jamais caché son envie de diriger une équipe nationale.

Et son souhait pourrait rapidement se réaliser. Des négociations auraient déjà été entamées entre la Fédération marocaine et Villas-Boas, qui se serait rendu au Maroc pour discuter avec les dirigeants, selon divers médias marocains. Un terrain d’entente aurait même déjà été trouvé et sa nomination à la tête des Lions de l’Atlas serait imminente.