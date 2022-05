Italie : Fin de saison et avenir incertain pour Franck Ribéry impliqué dans une bagarre ?

Franck Ribéry reportera-t-il le maillot de Salernitana ? Rien n’est moins sûr. Impliqué dans une bagarre, le week-end dernier, et expulsé, l’attaquant français (39 ans), en fin de contrat avec le club italien, a de grandes chances de manquer les deux derniers matchs de la saison.

Salernitana est à la lutte pour son maintien. A deux journées de la fin du championnat d’Italie, la formation entraînée par Davide Nicola occupe la 17e place avec un point d’avance sur le premier relégable Cagliari. Et elle ne devrait plus pouvoir compter sur l’ancien joueur de l’OM et du Bayern Munich pour sauver sa place en Serie A.

Dans la rencontre de la peur, dimanche, face à Cagliari, qui s’est achevée sur un match nul (1-1), Franck Ribéry a perdu ses nerfs après l’ouverture du score de son équipe (69e). Au moment de célébrer son but sur penalty, Simone Verdi a été bousculé par Gaston Pereiro qui s’échauffait sur le bord du terrain pour l'équipe adverse. L’attitude de l’Uruguayen a déclenché une importante échauffourée entre joueurs, impliquant notamment Ribéry.

#FootballShow



Un vilain carton rouge pour Ribéry hier ! pic.twitter.com/XRcJIBDp5j — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 9, 2022

Alors qu’il était remplaçant, le natif de Boulogne-sur-Mer s’est précité sur Pereiro qu’il a attrapé par derrière avant de le projeter au sol. Si les deux joueurs ont été rapidement séparés, Franck Ribéry a écopé d’un carton rouge et encourt une lourde suspension. Il devrait faire défaut pour le déplacement décisif à Empoli et la réception toute aussi importante de l’Udinese.

Mais au-delà d’une éventuelle suspension, l’avenir de Franck Ribéry est pour le moins incertain. Agé de 39 ans, l’international tricolore, qui a disputé 22 matchs cette saison, est en fin de contrat avec Salernitana et pourrait décider de raccrocher les crampons. A moins qu'il trouve un dernier défi à relever. Dans le cas contraire, la dernière image de sa carrière, riche de nombreux titres décrochés notamment avec le Bayern Munich, resterait alors ce carton rouge.