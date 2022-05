PSG : Kylian Mbappé a quitté Madrid (photo)

L’escapade, très remarquée, de Kylian Mbappé à Madrid est terminée. Présent dans la capitale espagnole, en compagnie notamment d’Achraf Hakimi, l’attaquant du PSG a posté, ce mardi, une photo de lui dans un avion, sûrement en train de rentrer à Paris.

Après le match nul concédé, dimanche, contre Troyes (2-2), le champion du monde tricolore et ses coéquipiers parisiens ont bénéficié de deux jours de repos. Accompagné de l’international marocain, dont il est très proche, Kylian Mbappé en a profité pour se rendre de l’autre côté des Pyrénées, où il a été aperçu dans un restaurant madrilène.

Et ce voyage n’a pas manqué de faire grand bruit en Espagne comme en France et d’alimenter l’interminable feuilleton autour de son avenir, alors qu’il arrive en fin de contrat avec le club parisien et qu’il est annoncé avec insistance depuis de longs mois au Real Madrid qu’il avait déjà voulu rejoindre l’été dernier.

Reste à savoir s’il a profité de ce déplacement pour rencontrer les dirigeants madrilènes pour finaliser les éventuels derniers détails de son arrivée. Car s’il assure n’avoir toujours pas fait son choix à moins de deux mois de la fin de son contrat, la tendance est toujours à un départ. Il ne ferme cependant pas la porte au PSG. Mais il attend un projet sportif cohérent de la part du club parisien après le nouveau fiasco en Ligue des champions et l'élimination en 8e de finale.

En attendant de faire son choix et de l’annoncer publiquement, Kylian Mbappé a donc quitté Madrid à bord d’un jet privé et est attendu à l’entraînement du PSG, ce mercredi, pour préparer le déplacement, samedi, à Montpellier, qui précèdera la réception de Metz en clôture de la saison de Ligue 1. Ses deux derniers matchs sous le maillot parisien ? Réponse dans les prochains jours…