Coupe du monde 2022 : l'Equateur bientôt disqualifié ?

L’Equateur pourrait être privé de Coupe du monde 2022 après l’ouverture d'une «procédure disciplinaire» pour examiner le cas d'un joueur, a annoncé mercredi la FIFA.

Le joueur en question, Byron Castillo, est ciblé car sa nationalité est contestée par la Fédération de football du Chili, adversaire des Equatoriens en qualifications pour le Mondial au Qatar en novembre-décembre.

«La Fifa a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire destinée à examiner l'inéligibilité potentielle de Byron David Castillo Segura» pour les matchs éliminatoires disputés avec l'Equateur, indique l'organe de gouvernance du football mondial. Sa commission de discipline a été saisie après une plainte déposée par le Chili concernant «la possible falsification des documents accordant la nationalité équatorienne» au joueur, est-il rappelé.

L'arrière droit du Barcelona Guayaquil, club équatorien, a pris part aux deux rencontres qualificatives disputées en septembre et novembre 2021 contre le Chili. Si les deux matchs étaient donnés gagnés sur tapis vert aux Chiliens, ces derniers pourraient terminer à la quatrième place qualificative pour la Coupe du monde au Qatar.

FIFA’s disciplinary committee will hear the Byron Castillo case — which could jeopardize Ecuador’s place at World Cup.





In statement, FIFA also mentions that Peru is “invited” to get involved.





Story from last week: https://t.co/UCnPuZClbi pic.twitter.com/HUdPi7QtC9

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) May 11, 2022