L’Ukraine va jouer avec un maillot spécial en référence à la guerre (photo)

Six mois plus tard, l’équipe d’Ukraine va rejouer au football. Elle va affronter, ce mercredi, la formation allemande du Borussia Mönchengladbach en match amical. Et sur la pelouse du Borussia Park, les joueurs ukrainiens porteront un maillot spécial en référence à la guerre.

La carte du pays apparait au centre de la tunique, en comprenant la Crimée annexée par la Russie. Les frontières sont délimitées par le drapeau des pays qui ont apporté leur soutien à l’Ukraine depuis le début de la guerre menée par l’armée russe. Et au milieu de cette carte, un message fort : «United for Ukraine».

UKRAINE’S SPECIAL FRIENDLY KITS





UAF President Andriy Pavelko has unveiled the Joma kits Zbirna will play their upcoming friendlies in before Scotland





United24 is the gov run charity where funds raised in matches will go to





Kit is same wore in 20/21 before Euro 2020 pic.twitter.com/3ldpoMb5SN

