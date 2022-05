OGC Nice–ASSE : les chants odieux des supporters Niçois sur la mort d’Emiliano Sala

Lors de la rencontre qui a opposé l’OGC Nice à Saint-Étienne ce mercredi 11 dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1, les supporters du Gym ont supporté leur équipe, et certains se sont moqués de la mort de l’ancien joueur argentin du FC Nantes Emiliano Sala.

Choquant, immonde et odieux. N’ayant pas digéré leur défaite en finale de la Coupe de France samedi dernier, des suporters niçois voulaient se venger du FC Nantes.

Face à Saint-Étienne (4-2), quelques individus présents dans les tribunes de l’Allianz Riviera ont attendu la 9e minute du match, comme le fait la Beaujoire en référence au numéro porté par Emiliano Sala, pour se mettre à scander un chant offensant la mémoire du joueur argentin des canaris mort en janvier 2019 dans un crash d’avion.

«C’est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau», ont lancé les quelques supporters niçois.

@ogcnice Honte a vous



À la traditionnelle 9e minute, les paroles du chant : « C‘est un Argentin, qui ne lâche rien, Émiliano Sala, Émiliano Sala. » se sont transformées en : « C‘est un Argentin, qui ne nage pas bien, Émiliano sous l‘eau, Émiliano sous l‘eau« pic.twitter.com/3Lt8Ktq5kh — ᏢᎡéՏᏆᎠᎬΝͲ ⚪️ (@DjejeTaz) May 11, 2022

Ce son, entendu dans la version «ambiance uniquement» sur Amazon Prime a suscité une indignation générale.

«La ligue doit réagir et prendre des sanctions. Au moins, par respect pour la famille et les proches d'Emiliano Sala, pour respecter la mémoire de ce joueur qui nous a tragiquement quitté et pour ces chants horribles à la 9ème minute», a écrit un internaute sur Twitter.

De son côté, et après quelques minutes de la fin du match, l’OGC Nice a condamné «fermement» ce chant scandé par les supporters de la Populaire sud.

«Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala. Le club ne reconnait en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters», peut-on lire dans le communiqué.

Une réaction également soutenue par le coach des aiglons Christophe Galtier qui a évoqué de la «stupeur» lors du retour au vestiaire de son équipe en fin de match. «Au retour dans les vestiaires, il n'y a pas eu de cris, de joie... mais de la stupeur».

Le champion de France 2020-2021 avec le LOSC a également présenté ses excuses aux proches du joueur argentin tragiquement disparu en 2019.

«Au nom de mes joueurs, staff technique, médical, je présente nos excuses à la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes», a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse.