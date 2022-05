Red Star : le club officiellement racheté par un fonds américain

Le Red Star a été vendu à 100% au fonds américain 777 Partners, a annoncé mercredi l'équipe de National, basée à Saint-Ouen.

Malgré l'opposition de ses supporters qui craignent la dissolution de l'identité du club, la formation passe donc sous pavillon américain. Le montant de la transaction est estimé entre 10 et 19 millions d'euros par la presse sportive.

L'annonce que le Red Star était entré en négociations exclusives avec 777 Partners, début avril, avait provoqué la colère des fans audoniens, qui ont interrompu un match de championnat contre Sète pour protester. Ils dénonçaient le choix d'un fonds basé à Miami, à des milliers de kilomètres de la Seine-Saint-Denis, port d'ancrage historique du club fondé en 1897.

Liège, le Genoa et Séville…

«Nous respectons pleinement l’ADN du club et notre ambition est principalement d’élargir ses horizons tout en conservant ce qui rend le Red Star FC unique, a expliqué Josh Wander, fondateur du fonds. Nous voulons continuer de développer le centre d’entraînement de Marville afin d’offrir au club le meilleur cadre possible aux jeunes et à l’équipe première. L’objectif à court terme est de monter en Ligue 2 pour que le Red Star FC retrouve son centre de formation, et puisse enfin conserver les fantastiques talents de la région parisienne, qui seront au cœur du projet sportif du club.»

C’est une étape majeure dans la grande et prestigieuse histoire du @RedStarFC, longue de 125 ans. À l’issue d’une procédure de consultation et d’agrément, le club à l’Étoile Rouge est désormais détenu à 100% par 777 Partners — Red Star FC (@RedStarFC) May 11, 2022

777 Partners contrôle les équipes du Standard de Liège (Belgique), du Genoa (Italie) et de Vasco de Gama (Brésil), en plus de détenir «une participation importante» dans le Séville FC, selon ses termes.

Son portefeuille comprend également des actifs dans les assurances, l'aéronautique et le divertissement.

«Je suis intimement convaincu, au terme d'une longue réflexion, que 777 Partners est le meilleur choix pour garantir et pérenniser les valeurs de notre club, tout en lui donnant les moyens de s'ouvrir des perspectives inédites», a déclaré Patrice Haddad, qui conserve son poste de président.

Le Red Star, 11e de National avant la dernière journée, vendredi, a entamé l'été dernier des travaux pour rénover son vétuste stade Bauer, qui doivent s'achever au printemps 2024.