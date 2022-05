Chants sur Emiliano Sala : Christian Estrosi veut sanctionner fermement les supporters niçois

Christian Estrosi a fait part, ce jeudi, de son indignation après le chant odieux entonné par les supporters niçois la veille autour de la mort d’Emiliano Sala.

Le maire de Nice a réagi en publiant un message sur son compte Twitter pour dénoncer les paroles de certains membres de la tribune Populaire Sud qui se sont attaqués, lors de la victoire de leur équipe contre Saint-Etienne (3-2), à la mémoire de l’attaquant argentin, disparu tragiquement dans l’accident de son avion qui le transportait à Cardiff en janvier 2019.

«Suite au chant abject entendu hier pendant le match de l'OGC Nice, je demande que soient identifiés ceux qui en sont à l'origine et qu'on instruise cela avec la plus grande fermeté, a tweeté Christian Estrosi. Ils se sont disqualifiés d'eux-mêmes pour être dignes de supporter notre club.»

Suite au chant abject entendu hier pendant le match de l'@ogcnice, je demande que soient identifiés ceux qui en sont a l'origine et qu'on instruise cela avec la plus grande fermeté. Ils se sont disqualifiés d'eux-mêmes pour être dignes de supporter notre club. — Christian Estrosi (@cestrosi) May 12, 2022

Les supporters en question avaient détourné des paroles habituellement reprises par les supporters nantais à la gloire de l’attaquant argentin. «C’est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau», ont-ils lancé.

L’élu a également demandé de rendre hommage à Emiliano Sala lors du match contre Lille, samedi, lors de la 37e journée de Ligue 1 afin de rattraper le triste comportement de certains. «Je propose qu’à la 9e minute du match face à Lille ce samedi à l’@AllianzRiviera, le portrait d’Emiliano Sala soit affiché sur les écrans du stade et que des applaudissements soient lancés», a-t-il proposé.

Je propose qu’à la 9ème minute du match face à Lille ce samedi à l’@AllianzRiviera, le portrait d’Emiliano Sala soit affiché sur les écrans du stade et que des applaudissements soient lancés. pic.twitter.com/Z4Lvx8XAyy — Christian Estrosi (@cestrosi) May 12, 2022

L’OGC Nice, qui a perdu la finale de la Coupe de France contre Nantes quelques jours plus tôt, a publié un communiqué à l’issue de la rencontre pour «condamner avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera». «Le club ne reconnaît en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters, avait assuré le club. L’OGC Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala.»