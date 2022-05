Coupe du monde de rugby : l’Angleterre, l’Australie, et les Etats-Unis désignés pays hôtes des prochains Mondiaux

Les pays hôtes des cinq prochaines Coupes du monde (hommes et femmes) sont connus. Avec une grande première pour les Etats-Unis qui ont été désignés, ce jeudi, par World Rugby, pour organiser l’édition masculine en 2031 et féminine en 2033.

Avant de partir de l’autre côté de l’Atlantique, et de découvrir le pays de l’Oncle Sam, le rugby prendra d’abord la direction de l’Angleterre en 2025 pour la Coupe du monde féminine, puis de l’Australie en 2027 (hommes) et en 2029 (femmes). La désignation de ces pays n’est pas une surprise. Depuis plusieurs mois, ils bénéficiaient du statut de «candidat préférentiel».

«Aujourd’hui, nous avons désigné trois nations hôtes exceptionnelles de la Coupe du monde de rugby, offrant une certitude sans précédent et une occasion unique de stimuler la croissance et le rayonnement du rugby dans le monde», s’est félicité le président de World Rugby Bill Beaumont.

«USA Rugby va maintenant s’aventurer dans une nouvelle ère et s’assurer que le tournoi le plus prestigieux de ce sport soit un tremplin pour susciter un enthousiasme et une passion durable pour le rugby d’un océan à l’autre», a déclaré pour sa part le directeur général de la Fédération américaine Ross Young.

Si le ballon ovale s’exporte pour la première fois aux Etats-Unis, ce n'est pas une première pour le continent américain. Le Canada avait déjà accueilli la Coupe du monde féminine en 2010, remportée par les néo-zélandaises. De son côté, l’Angleterre, pays hôte de l’édition féminine 2025, a déjà accueilli trois Coupes du monde, une féminine (2010) et deux masculines (1991 et 2015), alors que l’Australie a déjà organisé le Mondial des hommes en 1987 (avec la Nouvelle-Zélande) et en 2003.

Pour rappel, la prochaine Coupe du monde féminine se tiendra en fin d’année en Nouvelle-Zélande, tandis que la France sera le pays hôte de l’édition masculine dans un peu plus d’un an.