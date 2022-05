Cyclisme : Guéri, Julian Alaphilippe présent sur le Tour de France ?

L’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a donné jeudi des nouvelles rassurantes concernant Julian Alaphilippe, trois semaines après sa grave chute lors de Liège-Bastogne-Liège.

Et la bonne nouvelle, c’est que le champion du monde est «complètement guéri» de son pneumothorax et va pouvoir reprendre l'entraînement à domicile. C’est en tout cas le résultat des nouveaux examens médicaux effectués ce jeudi.

«Ces examens ont révélé que le pneumothorax qu'il a subi à la suite de l'accident d'il y a trois semaines a complètement guéri, ce qui signifie que Julian est maintenant en mesure de reprendre un entraînement léger sur home trainer», a communiqué la formation Quick-Step Alpha Vinyl.

World Champion @alafpolak1 has undergone further examinations at the hospital in Herentals, which have revealed that the pneumothorax he suffered as a result of the crash three weeks ago has completely healed, meaning he is able to resume light training on a set of @tacx rollers. pic.twitter.com/YrfyPWFoZl

