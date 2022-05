«Le second degré est partie intégrante de la culture ultra» : les supporters niçois s'expriment sur le chant d’Emiliano Sala

Ils sont sortis du silence. Au lendemain de leur chant sur Emiliano Sala, qui a suscité une importante vague d’indignation, les supporters niçois ont publié un communiqué sur Facebook pour répondre à la polémique.

Ce chant moqueur sur la tragique disparition d’Emiliano Sala, mort dans un accident d’avion en janvier 2019, a été entonné par certains fans du club azuréen à la 9e minute (correspondant au numéro de l’Argentin) du match entre Nice et Saint-Etienne. Face au tollé provoqué par les paroles, les ultras de la tribune Populaire Sud ont tenu à s’expliquer en s’en prenant dans un premier temps à leur club et leur entraîneur Christophe Galtier, qui avait poussé un coup de gueule à l’issue de la rencontre.

«Voilà qu’après une erreur, puisse-t-elle paraître énorme ou non selon les pensées de chacun, tout est remis en question : sortie médiatique de notre entraîneur et communication à la hâte du club avec des mots acerbes pour jeter le discrédit sur tout un groupe. Matraquage constant des journalistes, à commencer par les locaux (on est habitué…). Indignation sélective de personnes se prenant pour les seules à savoir distinguer le bien du mal», ont-ils écrit en préambule.

Avant de se justifier tant bien que mal. «Si nous comprenons évidemment l’émoi que peuvent susciter les paroles de ce chant, le second degré est partie intégrante de la culture Ultra, mais aussi de notre nissardité, toute réunie dans cette phrase : ‘M’en bati, sieu Nissart’ («Je m'en fous, je suis Niçois», ndlr), symbole de notre autodérision et de l’esprit désinvolte (parfois trop certainement) qui est le nôtre», a ajouté le groupe de supporters, tout en prenant soin d’adresser «une nouvelle fois ses plus sincères condoléances à la famille d’Emiliano Sala» et rappelant qu’il lui avait «rendu hommage lors de sa disparition» et «lors de la finale» de la Coupe de France perdue, samedi dernier, face Nantes (1-0) au Stade de France.

Les Ultras Populaire Sud ont également condamné «avec la plus grande fermeté ceux qui tirent sur l'ambulance au moindre écart» et les propos tenus à leur égard par Christophe Galtier. «M. Galtier parle de la tribune comme du reflet d’une société de merde, ce serait bien qu’il regarde autour de lui avant de parler de notre tribune. Il oublie aussi vite que l’ambiance au coup d’envoi était pesante suite à la honte et à la déception subies lors de la finale… mais qui n’ont pas empêché la tribune d’être présente hier et de pousser les siens jusqu’au bout. Nous sommes dans une société où une minorité nous impose sa vérité et nous dit également de quoi l’on peut rire. On peut rire de tout mais pas avec n’importe qui… Que les indignés et autres donneurs de leçons s’insurgent pour de vrais sujets», ont-ils lancé. Et de conclure par un «Repose en paix Emiliano».