Ligue 1 : l’OM assuré d’être 2e si…

L’OM touche (presque) au but. A deux journées de la fin de la saison de Ligue 1, le club olympien occupe la 2e place du classement. Et il pourrait être assuré de terminer à cette position, ce samedi, à l’occasion de son déplacement à Rennes.

Avant de se rendre au Roazhon Park, Marseille compte trois points d’avance sur Monaco (3e), cinq sur Nice (4e) et six sur Rennes (5e). Les hommes de Jorge Sampaoli, qui ont renoué avec le succès le week-end passé à Lorient (0-3), sont ainsi en ballotage favorable pour terminer derrière le PSG, déjà sacré champion de France, et se qualifier directement pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Ils peuvent même valider cette 2e place et leur billet pour la plus prestigieuse des Coupes d’Europe en terre rennaise en cas de scénario favorable. Les Marseillais seraient assurés de finir deuxièmes s’ils s’imposent face au Stade Rennais et que, dans le même temps, Monaco s’incline ou fait match nul lors de la venue de Brest au stade Louis II. Un match nul pourrait même suffire aux Olympiens si le club de la principauté perd face aux Brestois et que Nice ne bat pas Lille à l’Allianz Riviera.

Si aucun de ces scénarios ne se produit, tout se jouera lors de l’ultime journée, la semaine suivante, avec un droit à l’erreur limité pour Marseille lors de la réception de Strasbourg au Vélodrome. Surtout en cas de match nul ou de défaite à Rennes, conjugué à une victoire de ses rivaux.

L’OM assuré d’être 2e si…

- Victoire de l’OM à Rennes et match nul ou défaite de Monaco contre Brest.

- Match nul de l’OM à Rennes et défaite de Monaco contre Brest et match nul ou défaite de Nice face à Lille.