Champions Cup : La Rochelle écarte le Racing 92 et s'offre une nouvelle finale

La Rochelle aura droit à une revanche. Finaliste malheureux la saison dernière, le club maritime a écarté le Racing 92, ce dimanche, en demi-finale de la Champions Cup à Lens (13-20) pour s'offrir une nouvelle finale. Les Rochelais affronteront le Leinster, tombeur de Toulouse, le 28 mai prochain à Marseille.

Cette demi-finale franco-française ne restera pas dans les annales. Mais qu’importe. Le Stade Rochelais a assuré l’essentiel au terme d’une rencontre marquée par de nombreuses fautes pour se hisser en finale une deuxième année consécutive. Mais au stade Vélodrome, les Maritimes devront élever leur niveau de jeu face à la province irlandaise, en quête d’un 5e sacre continental, pour conquérir une première étoile européenne.

Et faire preuve du même caractère. Mené à la demi-heure de jeu (0-10), après un essai de Virimi Vakatawa, le club à la Caravelle est revenu juste avant la pause grâce à un essai de son capitaine Grégory Alldritt (10-8). Ils ont ensuite pris l’avantage au retour des vestiaires. Alors que le Racing 92 était en infériorité numérique à la suite du carton jaune de son talonneur Camille Chat, les Maritimes ont bénéficié d’un essai de pénalité, doublé d'un deuxième carton jaune adressé au Racingman Cedate Gomes Sa (13-15). Et dans les dernières secondes, Ihaia West, maladroit au pied (deux pénalités et une transformation ratées), a scellé la victoire de son équipe.

La Rochelle a désormais deux semaines pour préparer son rendez-vous contre le Leinster, qui s’avance en favori après son succès plein d’autorité, la veille, face au tenant du titre toulousain (40-17). Et cette préparation pour le club maritime, seulement 7e de Top 14, passera par un déplacement chez le leader Montpellier en championnat, puis la réception de Toulon, qui reste sur cinq victoires consécutives. Deux tests grandeur nature.