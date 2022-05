Coupe de France féminine : Le PSG couronné en surclassant Yzeure en finale (8-0)

Il n'y a pas eu match. Les filles du PSG ont surclassé, ce dimanche, le club amateur d'Yzeure en finale de la Coupe de France (8-0) pour remporter la 3e Coupe de France de leur histoire.

L’écart était trop important entre les deux équipes. Il y avait même un gouffre qui séparait les joueuses parisiennes à celles d’Yzeure, qui évoluent en 2e division et n’ont pas été en mesure de rivaliser. Et la différence de niveau s’est vérifiée dès les premières instants avec l’ouverture du score de Marie-Antoinette Katoto après moins de trois minutes de jeu.

Et en moins d’un quart d'heure, le club de la capitale avait déjà inscrit cinq buts sur la pelouse du stade Gaston-Gérard de Dijon. Alors qu’il n’y avait déjà plus de suspense à la pause (6-0), les Parisiennes ont inscrit deux nouveaux buts en seconde période et fait le travail jusqu’au coup de sifflet final sous les yeux de Leonardo présent dans les tribunes.

Avec ce trophée, le PSG a remporté sa 3e Coupe de France (2010, 2018) qui s’apparente à un lot de consolation au crépuscule d’une saison éprouvante tant en-dehors, avec l’affaire Kheira Hamraoui qui a éclaté en novembre dernier, que sur le terrain, avec une élimination aux portes de la finale de la Ligue des champions face à Lyon.

Même si le club parisien peur toujours espérer décrocher le titre de champion de France. Il faudra pour les filles de Didier Ollé-Nicolle battre le club rhodanien le 29 mai prochain puis s’imposer à Reims trois jours plus tard en espérant un faux pas des Lyonnaises dans le même temps contre Issy.