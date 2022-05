Moto GP : Fabio Quartararo au pied du podium du Grand Prix de France remporté par Enea Bastianini

Fabio Quartararo a terminé, ce dimanche 15 mai, au pied du podium du Grand Prix de France, remporté par Enea Bastianini. Si le Français occupe toujours la tête du championnat du monde au terme de la 7e course de la saison, il est désormais menacé par Alexeis Espargaro et Enea Bastianini. Johann Zarco a pris la 5e place.

A domicile devant plus 110 000 spectateurs, Fabio Quartararo a tout tenté jusqu’à l’arrivée sur le circuit Bugatti du Mans pour monter à nouveau sur le podium. Comme la saison dernière lorsqu’il avait fini à la 3e place dans la Sarthe. Mais le champion du monde français a buté sur Aleix Espargaro et a franchi la ligne d’arrivée en 4e position, qui n’était autre que sa place sur la grille de départ.

Le Niçois espérait sûrement faire mieux et décrocher la première victoire tricolore au Grand Prix de France depuis plus de 60 ans. Mais «El Diablo», qui a connu un envol compliqué en rétrogradant à la 9e place, n’a pas été en mesure de rivaliser avec Enea Bastianini. A la lutte avec Francesco Bagnaia, l’Italien a profité de la chute de son compatriote à six tours de l’arrivée pour s’offrir son troisième succès de la saison devant Jack Miller et Aleix Espargaro.

Petit lot de consolation, Fabio Quartararo est parvenu à conserver la tête du championnat du monde des pilotes, mais il ne compte plus que quatre points d’avance sur Aleix Espargaro et huit longueurs sur Enea Bastianini avec le Grand Prix d’Italie dans quinze jours. Johann Zarco, qui a effectué une belle remontée après s’être élancé de la 9e place, occupe la 5e place à égalité avec Jack Miller.