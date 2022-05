Tour d’Italie : Succès historique pour l’Erythréen Biniam Girmay sur le Giro

Vainqueur au sprint, ce mardi, de la 10e étape du Tour d’Italie, l’Erythréen Biniam Girmay est devenu le premier coureur de son pays à remporter une étape sur un grand tour.

Biniam Girmay continue d’écrire l’histoire. Quelques semaines après être devenu le premier coureur d’un pays d’Afrique subsaharienne à remporter une classique cycliste (Gand-Welvelgem), le jeune cycliste de 22 ans est devenu le premier Noir africain à s’adjuger une étape sur un grand tour. Et avec la manière. Il a battu au sprint le redoutable Mathieu Van der Poel sur la ligne d’arrivée à Jesi. Beau joueur, le Néerlandais a levé le pouce pour féliciter Biniam Girmay pour son succès.

LAST KM / STAGE





An unbelievable last km to step into history.





Un incredibile ultimo km per entrare nella storia.





Au lendemain de la journée de repos, tout s’est joué dans les derniers kilomètres. L’Italien Alessandro de Marchi, qui s'était échappé en compagnie de Davide Bais et Lawrence Naesen, comptant plus de six minutes d'avance sur le peloton, a ouvert la route jusqu’aux 20 derniers kilomètres avant d’être rattrapé par le peloton. Mathieu Van der Poel a ensuite tenté de s’échapper à plusieurs reprises dans la descente de la dernière difficulté de la journée. Sans réussite.

Et le duel tant attendu avec l’Erythréen a finalement tourné à l’avantage de Biniam Girmay, qui a lancé son sprint de loin. Il a ainsi pris sa revanche, après avoir été battu de justesse lors de la 1ère étape à Visegrad par le Néerlandais. Seul fausse note dans cette journée parfaite, Biniam Girmay a été touché à l’œil au moment de déboucher la bouteille de champagne pour célébrer sa victoire. A sa descente du podium, il a dû être accompagné dans une ambulance pour se faire soigner et a été transporté à l'hôpital.

A l’issue de cette étape, le classement général demeure inchangé. Juan Pedro Lopez a conservé le maillot rose de leader, qu’il a décroché mardi dernier sur l’Etna, avec 12 secondes d’avance sur Joao Almeida et 14 secondes sur Romain Bardet. La 11e étape, programmée ce mercredi et longue de 203 kilomètres, offrira un terrain plus propice aux sprinteurs.