UFC : vers un retour de Khabib Nurmagomedov dans l'octogone ?

Khabib Nurmagomedov, à la retraite, pourrait finalement effectuer prochainement son retour dans les octogones de l’UFC.

C’est un come-back qui pourrait grand bruit. Parti à la retraite en octobre 2020 après une 29e victoire en autant de combats dans la plus prestigieuse ligue de MMA de la planète, Khabib Nurmagomedov, alias «The Eagle», avait indiqué qu’il ne reviendrait pas sur cette décision prise après le décès quelques mois plus tôt de son père et entraîneur.

Mais depuis quelques jours, une rumeur annonce le retour du plus célèbres des Daghestanais. Et pour Daniel Cormier, ancienne gloire des octogones et désormais commentateur, un retour est fort probable. Mais à une condition.

Si Charles Oliveira affronte prochainement Islam Makhachev et s’impose, Khabib Nurmagomedov reviendrait. «Quand vous avez un champion comme Khabib, qui a tant dominé sa catégorie, qu’il s’en va…puis que son successeur se met à gagner et dominer comme le fait Charles Oliveira. Vous commencez à vous dire que ce serait génial de les voir s’affronter (…) Quel meilleur moyen de le ramener que de battre son meilleur ami Islam Makhachev ?, s’interroge DC sur The DC & RC Show, dans des propos traduits par La Sueur. Mais peut-être que défendre l’honneur de son ami serait une raison suffisante »

