Equipe de France : Didier Deschamps était à Disneyland avec Brigitte Macron pour les «Pièces jaunes»

Didier Deschamps a passé la journée de mercredi avec Brigitte Macron à Disneyland, aux côtés d’enfants malades, dans le cadre des Pièces jaunes.

Près de 500 enfants et adolescents hospitalisés accompagnés de leurs familles et venus de toute la France ont été conviés mercredi au parc d’attractions de Disneyland, où ils ont pu échanger avec la Première Dame Brigitte Macron et le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, parrain pour la quatrième année consécutive de l'opération Pièces jaunes.

«Les enfants avaient les yeux qui brillent. Ils étaient dans un environnement féerique, une atmosphère de magie, propice aux rêves, a confié «DD» au Parisien. C’est totalement différent du milieu hospitalier où c’est plus compliqué. C’est pour eux qu’on se bat avec Brigitte afin d’améliorer leurs conditions d’accueil dans les hôpitaux.»

L’opération des Pièces Jaunes, lancée depuis 1989, a pour vocation de récolter de l'argent afin d'améliorer les conditions d'accueil et la vie des enfants malades.

Si la collecte pour 2022 s'est achevée en février dernier, près de 100 millions d'euros ont été récoltés depuis la création de l'opération, avec notamment la construction d'espaces de vie, de salles de jeux ou de «maisons des familles» ayant pour but de rapprocher les parents de leurs enfants hospitalisés.