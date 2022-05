Equipe de France : le Marseillais Boubacar Kamara appelé pour la première fois en Bleus

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste de 24 joueurs pour les quatre matchs de Ligue des nations en juin. Boubacar Kamara, milieu de l'OM, est appelé pour la première fois.

Si plusieurs noms étaient évoqués pour intégrer cette liste de fin de saison (Lafont, Konaté ou encore Terrier et Bourigeaud), il n’y a finalement qu’une nouveauté. Et c’est donc le jeune joueur marseillais, en fin de contrat avec son club, qui découvrira Clairefontaine à la fin du mois pour préparer les matchs contre le Danemark, la Croatie (deux fois) et l’Autriche.

Boubacar Kamara (22 ans), régulièrement appelé chez les catégories jeunes, remplace Paul Pogba, blessé. Le joueur, qui a également été approché par le Sénégal récemment, va donc choisir l’équipe de France. «A aucun moment je ne sélectionne un joueur pour l'empêcher d'avoir un deuxième choix, mais à partir du moment où le joueur a une position claire, celle d'être un international français, il n'y a pas de discussion à avoir», a confié Didier Deschamps.

Kamara sera accompagné de ses deux coéquipiers phocéens : William Saliba et Mattéo Guendouzi. Les deux joueurs, présents en mars, avaient marqué des points. D’où leur retour sous la tunique tricolore.

Voici la liste des Bleus appelés pour les prochains matchs de , avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4





Le calendrier de ce gros rassemblement



03 juin : vs



06 juin : vs



10 juin : vs



13 juin : vs #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n — Equipe de France (@equipedefrance) May 19, 2022

Pour le reste, pas de changement dans les choix du patron de l’équipe de France. En attaque, Karim Benzema retrouve quant à lui le groupe deux mois après avoir été contraint au forfait. Christopher Nkunku, novice lors du précédent stage, est de nouveau appelé.

Plus d'informations à venir…