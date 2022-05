Football : Sylvain Distin va parcourir 1300 km à vélo en soutien à l’Ukraine

Sylvain Distin, ancien défenseur de Manchester City, va parcourir 1300 kilomètres entre le sud de l’Angleterre et Saint-Tropez pour récolter des fonds en soutien à l’Ukraine.

Un périple altruiste. Très touché par la guerre qui touche le pays depuis l’invasion par la Russie fin février, l’ex-joueur français du PSG, âgé de 44 ans, partira de Poole pour rallier le sud de la France. Il effectuera ce défi avec plusieurs personnes.

«On voit des familles divisées tous les jours et nous avons tous une famille dans le groupe, a expliqué Sylvain Distin au micro de Sky Sports. On s'est donc dit si on peut aider, pourquoi pas.»

Le petit groupe de cyclistes amateurs, vêtus d’un maillot jaune et bleu aux couleurs de l’Ukraine, a déjà récolté 15 000 livres (17 700 euros).

«On a eu l’idée en regardant les infos tous les jours, explique Distin. Vous voyez ces histoires de familles qui se séparent et ne savent pas quand elles se reverront ou si elles se reverront. On est tous une famille dans ce groupe et on se dit que si on peut aider, à notre échelle, alors pourquoi ne pas le faire ?»