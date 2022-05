Premier League : Manchester City ou Liverpool champion d’Angleterre si…

Le titre de champion d’Angleterre se jouera, ce dimanche, entre Manchester City et Liverpool qui ne sont séparés que d’un point avant la dernière journée de Premier League.

Le championnat d’Angleterre va connaître à nouveau une dernière journée de folie. Pour la 6e fois depuis 2010, le titre de champion se jouera lors de cette ultime levée de la saison avec un duel à distance entre les deux derniers champions : Manchester City, tenant du titre, et Liverpool, sacré en 2020. Avec un point d’avance et une meilleure différence de buts (+72 contre +66), les Citizens ont leur destin entre les mains pour se coiffer d’une nouvelle couronne.

Les hommes de Pep Guardiola seront assurés d’un 8e sacre en cas de victoire lors de la venue à l’Etihad Stadium d’Aston Villa, entraîné par l’ancien capitaine emblématique des Reds Steven Gerrard, peu importe le résultat de Liverpool à Anfield contre Wolverhampton. Un match nul ainsi qu’une défaite par moins de… six buts d’écart pourraient également suffire, à condition que le club de la Mersey ne s’impose pas dans le même temps.

Liverpool, qui comptait encore 14 points de retard mi-janvier, n’a toutefois pas perdu tout espoir. Mais les protégés de Jürgen Klopp, en course pour réaliser un quadruplé historique (Coupe de la ligue, Coupe d'Angleterre, Championnat, Ligue des champions), devront impérativement gagner et espérer une contre-performance de City (nul ou défaite) pour remonter sur le trône d’Angleterre.

Manchester City champion si…

- Victoire contre Aston Villa, peu importe le résultat de Liverpool.

- Nul ou défaite par moins de six buts d’écart et Liverpool ne s’impose pas contre Wolverhampton.

Liverpool champion si…

- Victoire contre Aston Villa et Manchester City ne bat pas Aston Villa.

- Match nul et Manchester City perd par plus de six buts d’écart.