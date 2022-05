Vidéo : Suivez en direct l’annonce de la liste de Didier Deschamps

Didier Deschamps dévoilera, ce jeudi, la liste des joueurs retenus pour les quatre matchs de Ligue des nations programmés en juin. Une annonce à suivre en direct à partir de 14h sur CNEWS.fr.

A six mois du début de la Coupe du monde, la liste de Didier Deschamps devrait donner des indications sur les joueurs susceptibles d’être présents au Qatar. Pour plusieurs d’entre eux (Lloris, Varane, Kanté, Griezmann, Mbappé, Benzema…), il n’y a pas trop de doutes. Pour d’autres, rien n’est encore joué. C’est le cas notamment d’Olivier Giroud. Rappelé pour la première depuis l’Euro lors du précédent rassemblement, pour suppléer le forfait de Karim Benzema, sa présence est loin d’être assurée malgré ses performances avec l’AC Milan et son efficacité qui n’est plus à démontrer en Bleu.

Mais ce n’est pas le seul attaquant à espérer revoir le château de Clairefontaine. Ousmane Dembélé, de nouveau performant avec le FC Barcelone, croise les doigts lui aussi pour retrouver les champions du monde pour la première fois depuis près d’un an. Moussa Diaby ainsi que Christopher Nkunku, tout juste sacré meilleur joueur de Bundesliga, espèrent également être rappelés par le sélectionneur tricolore.

En défense, Benjamin Pavard, forfait pour cause de Covid-19 en mars, devrait retrouver sa place, alors que William Saliba et Jonathan Clauss, qui ont fait leurs débuts il y a deux mois, espèrent revenir, tandis qu’Ibrahima Konaté, performant avec Liverpool, prétend à une première convocation. Dans l’entrejeu, Eduardo Camavinga pourrait profiter d’une éventuelle absence de Paul Pogba, touché à un mollet, pour lui aussi faire son retour.

Reste à savoir si, avec quatre matchs en seulement onze jours (Croatie par deux fois, Danemark et Autriche), Didier Deschamps appellera de nouvelles têtes (Kamara, Terrier, Lafont, Bourigeaud ?) et décidera d’élargir sa liste pour éviter d’avoir à appeler des joueurs déjà partis en vacances en cas de blessures. Ce qui n'est pas forcément dans ses habitudes…