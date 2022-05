Auxerre-Sochaux, play-offs Ligue 2 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Auxerre-Sochaux, match de play-offs Ligue 2 en vue de l’accession en Ligue 1, se déroule ce vendredi 20 mai. Voici le programme TV complet.

Dix ans après avoir quitté l'élite, l'AJ Auxerre compte sur sa dynamique de fin de saison pour retrouver la Ligue 1 mais doit déjà franchir l'obstacle Sochaux ce vendredi lors du deuxième pré-barrage entre clubs de Ligue 2, donnant accès au barrage d'accession.

L'équipe bourguignonne a conclu le championnat sur six victoires et deux résultats nuls et rêve du barrage d'accession, qui opposera la semaine prochaine (26 et 29 mai), en matchs aller-retour, le club de L2 vainqueur des pré-barrages au club 18e de Ligue 1.

Les Sochaliens, descendus en 2014 et classés 5e de L2 cette saison, se sont imposés sur le fil (2-1) mardi au stade Charléty face au Paris FC (4e) à l'occasion d'un premier pré-barrage, obtenant le droit de défier les Auxerrois.

Le vainqueur de ce match Auxerre-Sochaux, opposant deux clubs à capitaux chinois, affrontera Metz (18e) ou Saint-Etienne (19e) qui luttent à distance samedi lors de la dernière journée de Ligue 1 pour arracher la place de barragiste.

Programme TV

Auxerre-Sochaux

match de play-offs Ligue 2

Vendredi 20 mai

20h30 sur beIN SPORTS 1