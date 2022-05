PSG : Kylian Mbappé a fait son choix et va prolonger à Paris

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a tranché sur son avenir et aurait décidé de prolonger l’aventure avec le club de la capitale, déclinant l'offre du Real Madrid.

Le monde du football attendait de connaître le choix de Kylian Mbappé. Et il a enfin tranché. En fin de contrat, le 30 juin prochain, avec le Paris Saint-Germain, l’international français hésitait entre vivre une nouvelle aventure au Real Madrid ou prolonger avec le PSG. Selon plusieurs médias, il aurait finalement choisi de prolonger avec le club parisien, qu'il avait pourtant voulu quitter pour la formation espagnole l'été dernier.

Kylian Mbappé will STAY at Paris Saint-Germain. He’s definitely not joining Real Madrid this summer, the final decision has been made and communicated to Florentino Perez. #Mbappé









More to follow - Kylian stays. #PSG pic.twitter.com/rUkFk8jmao

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022