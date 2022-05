F1 : Max Verstappen et Red Bull font coup double au Grand Prix d'Espagne

Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d'Espagne et profité de l'abandon de Charles Leclerc, victime d'un problème mécanique, pour s'emparer de la tête du championnat du monde. Sergio Pérez et George Russel ont complété le podium.

Cette saison, avec Max Verstappen, c’est tout ou rien. Soit il s’impose, soit il abandonne. Cela s’est encore vérifié au Grand Prix d’Espagne. Sur le circuit de Barcelone, le champion du monde en titre a décroché sa quatrième victoire de la saison (en six courses), le 3e consécutive après Imola et Miami, pour prendre la tête du championnat du monde au détriment de Charles Leclerc. Et il a profité des malheurs de son rival monégasque contraint à l’abandon.

Parti en pole position et confortablement en tête, le pilote Ferrari semblait filer vers la victoire. Mais il a été trahi par sa monoplace, victime d’un problème de moteur au 27e tour. Et Verstappen n’a pas laissé passer l’occasion malgré une sortie de piste en début de course (9e tour) et un problème de DRS. «Mon DRS ne fonctionnait pas, c’était difficile. Un début difficile mais une belle fin. Je suis très heureux de gagner», a-t-il déclaré à l’arrivée, se félicitant également du résultat d’équipe avec la 2e place de Sergio Pérez devant la Mercedes de George Russel.

Ce 2e doublé de la saison confirme le retour en force de Red Bull, après un début de saison délicat marqué notamment par les abandons de Max Verstappen à Bahreïn et en Australie. L’écurie autrichienne (qui a conclu un partenariat avec PokerStars en début de saison marqué par le lancement notamment du «Red Spade Pass» offrant des récompenses et expériences uniques aux fans tout au long de la saison) semble avoir réglé ses problèmes de fiabilité pour renouer avec les sommets du classement des pilotes ainsi que des constructeurs pour la première fois de la saison devant Ferrari.

Max Verstappen et Red Bull tenteront à nouveau de briller et d’assoir leur suprématie retrouvée dans une semaine à Monaco, où le Batave s’était imposé l’année dernière, alors que Charles Leclerc va lui tout faire pour briser la malédiction chez lui en Principauté, où il n’a encore jamais terminé un Grand Prix.