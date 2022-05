Kylian Mbappé : l'attaquant explique les véritables raisons de sa prolongation au PSG

Au lendemain de sa prolongation au PSG jusqu’en 2025, Kylian Mbappé est revenu, dans un communiqué, sur les raisons qui l’ont finalement poussé à rester à Paris plutôt que de rejoindre le Real Madrid.

Kylian Mbappé a tenu à s’exprimer. Alors qu’il tiendra, ce lundi, une conférence de presse au côté de son président Nasser Al-Khelaïfi, l’attaquant français a pris la parole par le biais d’un communiqué pour expliquer les raisons de son choix de prolonger jusqu’en 2025 avec le PSG plutôt que s’engager avec le Real Madrid, club qu’il avait voulu rejoindre l’été dernier.

«J’ai la conviction qu’ici je peux continuer à grandir au sein d’un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets», a indiqué le champion du monde tricolore, également enchanté à l'idée de continuer à jouer en France. «Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir. Et qui me donne l’occasion de poursuivre mes rêves».

S’il a aussi pris soin de remercier le président parisien «pour sa confiance, son écoute et sa patience» et eu une pensée pour tous les supporters «pour leur innombrables témoignes d’affection», il s’est également fendu d’un message pour le Real Madrid, qu’il a finalement éconduit alors que son arrivée était considérée comme acquise.

«Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d’être la convoitise d’une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de Ligue des champions à Paris. Chez moi», a-t-il écrit.

Pas sûr que ces propos suffisent à atténuer leur déception et leur colère de le voir rempiler à Paris au terme d’un feuilleton qui a duré de très longs mois et connu de multiples rebondissements jusqu’à son dénouement. Heureux pour le PSG, terriblement douloureux pour le Real Madrid.