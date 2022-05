Deux supporters de Manchester City arrêtés après avoir agressé le gardien d’Aston Villa

Deux supporters de Manchester City ont été arrêtés, dimanche, après l’agression du gardien d’Aston Villa, a annoncé la police de Manchester.

Alors que City venait de remporter son match décisif contre Aston Villa (3-2) lui permettant d’être sacré champion d’Angleterre, les fans ont envahi la pelouse de l’Etihad Stadium. Seulement, certains ont en profité pour donner des coups au gardien des Villans, Robin Olsen, qui rentrait aux vestiaires.

«Deux fans de football ont été inculpés après le match de Manchester City contre Aston Villa à l'Etihad, ont indiqué les autorités sur Twitter. Des enquêtes sur l'agression d'un joueur sur le terrain après le coup de sifflet final sont en cours avec des officiers travaillant avec les deux clubs.»

#CHARGED I Two football fans have been charged following Manchester City's game with Aston Villa at the Etihad. Enquiries into the reported assault of a player on the pitch after the final whistle are ongoing with officers working with both clubs. #MCIAVL https://t.co/eTr56yDAU6 pic.twitter.com/UHlfR8j3no

— Greater Manchester Police (@gmpolice) May 23, 2022