Football : France, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre… Tous les qualifiés pour les Coupes d’Europe

Les principaux championnats européens (France, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre) sont terminés et les équipes qualifiées pour la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence sont connues. Voici le bilan.

La Ligue 1, la Premier League, la Serie 1, la Bundesliga et la Liga ont rendu leurs verdicts finaux. On connaît désormais tous les clubs qualifiés pour les différentes Coupes d’Europe pour la saison 2022-2023.

Allemagne

- Ligue des champions : Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig et Eintracht Francfort



- Ligue Europa : Fribourg et Union Berlin



- Barrages Ligue Europa Conférence : Cologne

Angleterre

- Ligue des champions : Manchester City, Liverpool, Chelsea et Tottenham



- Ligue Europa : Arsenal et Manchester United



- Barrages Ligue Europa Conférence : West Ham

Espagne

- Ligue des champions : Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid et Séville FC



- Ligue Europa : Betis et Real Sociedad



- Barrages Ligue Europa Conférence : Villarreal

France

- Ligue des champions : PSG et Marseille



- 3e tour préliminaire de Ligue des champions : Monaco



- Ligue Europa : Rennes et Nantes



- Barrages Ligue Europa Conférence : Nice

Italie

- Ligue des champions : AC Milan, Inter, Naples et Juventus Turin



- Ligue Europa : Lazio Rome et AS Rome



- Barrages Ligue Europa Conférence : Fiorentina