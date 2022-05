Football amateur : les arbitres en grève dans le Val-de-Marne après une nouvelle agression

Les arbitres de football du Val-de-Marne se sont mis en grève après les agressions de trois d'entre eux lors de rencontres disputées au mois de mai.

Nouvel épisode de violences dans le monde du football. D’après une information de L'Equipe, les arbitres du Val-de-Marne ont décidé de boycotter la fin de saison après que certains des leurs ont été victimes d’agression.

Alors qu'il reste deux journées à disputer, avec des enjeux d'accession et relégation, les clubs concernés devront faire appel à des bénévoles pour certains matchs. Les arbitres seront en effet absents dans toutes les catégories d'âge, sauf les Division 1.

Cette décision, communiquée aux 193 clubs du district ce lundi soir, a été adoptée et validée ce week-end par le comité directeur du district du Val-de-Marne.

Comme indiqué par le quotidien sportif, les procédures disciplinaires à l’encontre des clubs et des joueurs impliqués sont en cours et des plaintes au pénal ont aussi été déposées par les trois arbitres agressés. A noter que les faits concernent des matchs de jeunes que de seniors ou de vétérans (plus de 35 ans).