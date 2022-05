Ligue des champions : Voici le ballon pour la finale avec un message pour l’Ukraine

A quatre jours de la finale de la Ligue des champions, Adidas a dévoilé, ce mardi, le ballon de la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool au Stade de France. Et celui-ci comporte un message de soutien à l’Ukraine.

Le ballon de la finale de la Ligue des champions aura une portée symbolique. Dévoilé, ce mardi, à quatre jours de la rencontre opposant le Real Madrid à Liverpool, il se distingue par ses couleurs blanches, pour symboliser la trêve et l’unité, et argentées, mais surtout par le message qu’il comporte. Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, menée par la Russie, le mot «paix» a été inscrit dessus, écrit en anglais («Peace»), mais aussi en cyrillique («мир»).

