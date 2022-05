Roland-Garros 2022 : Clap de fin pour Jo-Wilfried Tsonga, éliminé et en larmes pour la fin de sa carrière

Touché à l'épaule en fin de match, Jo-Wilfried Tsonga a été éliminé, ce mardi, au 1er tour de Roland-Garros par le Norvégien Casper Ruud (6-7, 7-6, 6-2, 7-6). A 37 ans, c'était la dernière rencontre d'une très belle carrière.

Quelle terrible et triste fin pour Jo-Wilfried Tsonga. A l’image de sa carrière, Jo-Wilfried Tsonga a tout donné sur la terre battue du court central de Roland-Garros. Mais, à 37 ans, il a été trahi par son physique à la fin du 4e set. Alors qu’il venait de breaker son adversaire Casper Ruud, tête de série n°8, (6-5) et qu’il allait servir pour tenter de recoller à deux manches partout, il a ressenti une douleur à l’épaule droite. Dans l’incapacité de servir, le Manceau n’était plus en mesure de défendre ses chances et l’intervention du kiné n’y a rien changé. Et en pleurs sur la balle de match, il a fini par s’incliner dans le tie-break (7-6, 6-7, 2-6, 6-7).

#RolandGarros Jeu Set et Retraite, la dernière balle émouvante de Jo-Wilfried Tsonga, en larmes, qui met fin à sa carrière pro pic.twitter.com/bNXsc6m1ra — France 3 Pays de la Loire (@F3PaysdelaLoire) May 24, 2022

Malgré ce revers, l’ancien numéro 1, retombé à la 297e place mondiale, s’est offert une sortie par la grande porte. Devant un public tout acquis à sa cause et qui n’a cessé de le pousser tout au long de la rencontre, Jo-Wilfried Tsonga, qui avait annoncé se retirer après Roland-Garros, a livré un match héroïque. Dans une partie très accrochée, il a pris les devants en empochant la première manche au tie-break. Il a laissé passer les deux suivantes, mais il n’a jamais lâché. Et s'il s’était donné le droit de rêver à un cinquième set décisif pour espérer faire durer le plaisir, il a été rattrapé par son corps. Une fois de plus, lui qui a connu de multiples pépins physiques.

Mais cela n’enlève rien à sa remarquable carrière, qui a fait de lui le n°1 tricolore pendant de longues années. En dix-sept années sur le circuit, il s’est construit l’un des plus beaux palmarès du tennis français avec 18 titres. Seul Yannick Noah a fait mieux. En plus de ses 45 victoires contre le Top 10, il peut se vanter d’avoir battu Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic lorsqu’ils étaient au sommet de la hiérarchie mondiale. Ils ne sont que trois à avoir réalisé cet exploit.

A son actif également, sa finale à l’Open d’Australie en 2008, sa médaille d’argent en double ave Michaël Llodra aux Jeux Olympiques de Londres en 2017 et évidemment le sacre en Coupe Davis en 2017 avec ses compères Gilles Simon, qui va lui aussi ranger sa raquette après Roland-Garros, Richard Gasquet et Gaël Monfils. Il ne lui aura finalement manqué qu’un titre en Grand Chelem. Mais il restera comme l'un des plus grands champions du tennis tricolore.