Guerre en Ukraine : le rachat de Chelsea pour 5 milliards d’euros autorisé par le gouvernement britannique

Par la voix de sa ministre des Sports Nadine Dorries, le gouvernement britannique a autorisé, ce mercredi, le rachat de Chelsea, propriété de Roman Abramovitch depuis 2003.

L’histoire entre Chelsea et Roman Abramovitch touche à sa fin. Le gouvernement britannique a donné son feu vert au rachat du club londonien, convoité par un consortium mené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly et qui avait formulé, au début du mois, une offre de près de cinq milliards d’euros pour la reprise des Blues.

«Hier soir, le gouvernement a délivré une licence autorisant la vente du Chelsea FC. Compte tenu des sanctions que nous avons imposées aux personnes liées à Poutine et à l’invasion sanglante de l’Ukraine, l’avenir à long terme du club ne peut être assuré que par un nouveau propriétaire», a écrit sur Twitter la ministre britannique de la Culture, des Médias et des Sports, Nadine Dorries. La Premier League avait également approuvé ce rachat.

Visé par des sanctions de Londres, en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, Roman Abramovich avait mis en vente Chelsea, qu’il avait racheté en 2003 pour 165 millions d’euros, quelques jours après le début de la guerre menée en Ukraine par la Russie. Il avait assuré qu’il ne réclamerait pas le remboursement des prêts contractés par le club tout au long de ses 19 ans de règne et que tous les bénéfices de l'opération iraient aux victimes de la guerre.

En deux décennies, l’oligarque russe est parvenu à faire de Chelsea, vainqueur notamment de la Ligue des champions la saison dernière, un acteur majeur du football britannique et européen avec de nombreux investissements. Et son successeur compte poursuivre dans cette direction. Selon le journal britannique The Telegraph, Todd Boehly a promis à l’entraîneur Thomas Tuchel une enveloppe de plus de 230 millions d’euros pour recruter, dont une partie pourrait provenir de la vente de certains joueurs.