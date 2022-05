«Je ne vais pas faire le même coup que Mbappé» : Le tacle de Luka Modric à l’attaquant français

Interrogé sur sa future prolongation au Real Madrid, Luka Modric a adressé un tacle à Kylian Mbappé, qui a finalement préféré prolonger avec le PSG plutôt que de rejoindre le club espagnol.

Le choix de Kylian Mbappé a toujours du mal à passer du côté du Real Madrid. Pressenti pour s’engager avec le club espagnol, qu’il avait voulu rejoindre l’été dernier, l’attaquant tricolore a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG. Cette décision n’a pas forcément été bien vécue par les joueurs madrilènes, qui s’attendaient à voir le natif de Bondy poser ses valises dans la capitale espagnole.

Depuis l’officialisation de la prolongation de Mbappé, plusieurs Madrilènes ont commenté son choix, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Comme Luka Modric qui a adressé un tacle au champion du monde tricolore, alors qu’il évoquait les négociations concernant une prolongation de son contrat avec le Real.

«Le club et moi, nous sommes en train de discuter, mais nous avons une bonne relation. Faire le coup de Mbappé ? Pas moi. Je ne le ferai pas, c’est sûr. Mais que le club le fasse pour moi (rires). Non, je plaisante. Nous avons beaucoup de confiance entre nous, nous nous entendons très bien et il se passera ce qui doit se passer», a déclaré le milieu de terrain croate (36 ans) à Marca.

Mais comme ses coéquipiers, qui ont évoqué le sujet, il préfère désormais passer à autre chose et se focaliser sur la finale de la Ligue des champions, samedi, contre Liverpool au Stade de France. «Maintenant, c’est la finale et c’est le plus important. Je ne veux pas penser à autre chose», a insisté Modric, qui pourrait soulever sa 5e Coupe aux grandes oreilles avec le Real Madrid, la 14e de l’histoire du club espagnol.