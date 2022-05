Sergio Pérez : «Le titre est clairement mon objectif cette saison»

En marge du Grand Prix de F1 de Monaco, ce week-end, Sergio Pérez s’est confié à CNews. Et le pilote mexicain entend se mêler à la lutte pour le titre de champion du monde avec son coéquipier chez Max Verstappen et Charles Leclerc.

Il était un peu plus de 19h, jeudi soir, quand Sergio Pérez a débarqué dans un luxueux hôtel de Nice. Souriant et disponible, le pilote mexicain est venu faire une surprise aux vainqueurs du «Red Space Pass», invités à assister au Grand Prix de Monaco dans le cadre du partenariat noué en début de saison entre Red Bull et la première mondiale de divertissement et de jeu en ligne Pokerstars, qui permet d’offrir aux fans des moyens nouveaux et uniques pour profiter de la F1. Très détendu, il n’a pas hésité à poser tout sourire et échangé avec eux.

«Checo» s’est ensuite attablé quelques minutes pour évoquer le début de saison et aborder ses objectifs. Si la bataille fait rage entre Max Verstappen et Charles Leclerc, il est en embuscade derrière, avec 25 points de retard sur son coéquipier et 19 sur le pilote Ferrari. Et il compte bien se mêler à la lutte pour le titre avec eux.

Mexico meets Monaco Over to @SChecoPerez to explain his retro helmet for the #MonacoGP pic.twitter.com/ghA222zZeh — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 27, 2022

Mais pour prétendre s’immiscer dans ce duel entre le Néerlandais et le Monégasque, qui se sont partagés les victoires jusqu’à maintenant (4 pour Verstappen, 2 pour Leclerc), le natif de Guadalajara va devoir rapidement débloquer son compteur de succès cette saison. Et rien de mieux que les rues de la principauté pour le faire et s’affirmer ainsi comme un sérieux candidat à la couronne.

Comment jugez-vous votre début de saison après les six premières courses ?

C’est plutôt un bon début de saison dans l’ensemble. Évidemment, l’entame a été un peu compliquée pour l’équipe car nous avons rencontré quelques problèmes de fiabilité à Bahreïn, puis en Australie avec l’abandon de Max (Verstappen). Mais depuis, tout est rentré dans l’ordre. Nous avons réalisé, le week-end dernier, en Espagne, un 2e doublé en trois courses, et nous sommes désormais impatients de poursuivre sur cette lancée.

Sur le plan personnel, pensez-vous pouvoir vous battre pour le titre de champion du monde et vous mêler à la lutte entre Max Verstappen et Charles Leclerc ?

Bien sûr, et c’est clairement mon objectif ! La saison est encore très longue et on verra bien comment vont se passer les prochaines courses. C’est en tout cas mon objectif ultime de devenir champion du monde et j’espère y parvenir cette année. Mais cela passe par des victoires.

«J'ai appris une chose, c'est de ne jamais baisser les bras»

Êtes-vous impatient justement de remporter votre première course cette saison ?

Oui évidemment j’y pense et c’est un objectif aussi. On a déjà couru six courses et travaillé tellement dur pour espérer décrocher cette victoire. J’espère qu’elle arrivera bientôt et ce serait génial si cela pouvait être ici, à Monaco. Tout au long de ma carrière, j’ai appris au moins une chose, c’est de ne jamais baisser les bras. Donc je vais tout faire pour y parvenir.

En quoi une carrière de pilote de F1 est-elle si compliquée ?

Ce sport est bâti sur de très beaux succès, mais aussi des échecs. Il faut savoir le gérer. On peut monter très haut, mais aussi connaître des échecs particulièrement durs à vivre. La carrière d’un pilote de F1 est bâtie sur cela chaque week-end de Grand Prix. C’est notre vie. Et donc forcément les résultats ont des répercussions sur notre comportement dans la voiture d’une course à l’autre. A nous de les appréhender du mieux possible.

A part la F1, quelles sont vos passions ?

Le golf et le football. Je suis un véritable fan de foot. Je suis un supporter de l’équipe mexicaine du Club América. D’ailleurs, mon numéro 11 est en référence au foot. C’est un hommage à l’ancien attaquant chilien Ivan Zamorano, qui avait ce numéro lorsqu’il a joué au Club América (2001-2002).

Justement, la saison s’achève le 20 novembre à Abu Dhabi, irez-vous ensuite voir des matchs du Mexique à la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) ?

Oui, c’est sûr ! J’ai l’intention d’assister à quelques matchs du Mexique. On aura eu une longue saison et on aura tous besoin de se reposer un peu. Mais j’irai supporter mon pays, en espérant qu’il puisse aller le plus loin possible dans ce Mondial.