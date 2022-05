Roland-Garros 2022 : Rafael Nadal écarte Félix Auger-Aliassime en cinq sets et retrouvera Novak Djokovic en quarts de finale

Rafael Nadal, vainqueur en cinq sets de Félix Auger-Aliassime (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3), dimanche à Roland-Garros, retrouvera mardi Novak Djokovic en quarts de finale.

Au bout de 4h30 d’échange sur le Central, l’Espagnol, qui a semblé émoussé en début de rencontre, a finalement tenu pour se défaire du jeune Canadien.

«Je n'ai pas bien commencé le match, a confié l’Espagnol. Dans le premier set je n'ai pas réussi à convertir les occasions que je me suis créées. Dans le troisième, j'ai mieux joué, mais le début du quatrième a été difficile. Il a un gros service (194 km/h de vitesse moyenne au premier service) et je n'arrivais pas à le repousser. Mais en fin de match j'ai réussi à être plus agressif, à monter au filet, et ça a fait la différence.»

Avantage Djokovic ?

Une statistique décrit la rareté de l'événement de ce dimanche: en 112 matchs Porte d'Auteuil, ce n'était que le troisième en cinq sets de l'Espagnol.

«Rafa», qui a célébré la veille la 14e victoire en Ligue des champions du Real Madrid, retrouvera donc Novak Djokovic. Tenant du titre et tombeur de Nadal en demi-finale l'an passé, le Serbe est lancé à la poursuite du Majorquin dans la chasse au record de titres en Grand Chelem que se livrent les deux monstres (20 contre 21).

«On se connaît bien. Il arrive après un titre à Rome alors que moi je n'ai pas beaucoup joué, a reconnu le Majorquin qui attend de savoir quand ce match se déroulera (en journée ou night session comme l’an dernier). Mais on est à Roland-Garros ! Je ne sais pas ce qui se passera, mais je donnerai tout ce que j'ai.»

Plus tôt dans la journée Nole, ultra-dominateur face à Diego Schwartzman (6-1, 6-3, 6-3), s'est davantage économisé que l'Espagnol, qui a passé plus du double de temps sur le court (4h21) dans son duel spectaculaire face à Félix Auger-Aliassime, 9e joueur mondial.