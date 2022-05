Saint-Etienne-Auxerre (1-1, 4-5 aux TAB) : les Stéphanois relégués en Ligue 2, l'AJA retrouve la Ligue 1

Saint-Etienne est relégué en Ligue 2 après sa défaite dimanche soir en barrage retour contre Auxerre (1-1, 3-4 aux TAB). L'AJA retrouve la Ligue 1 dix ans après sa descente.

Battue dimanche par Auxerre en barrages, l'ASSE est reléguée en Ligue 2, 18 ans après sa remontée dans l'élite.

Derniers à la trêve, les Verts avaient repris des couleurs avec Pascal Dupraz qui a succédé à Claude Puel, limogé le 5 décembre après une déroute à domicile contre Rennes (5-0), mais ce sursaut, et la place de barragiste arrachée à la dernière journée, n'ont pas suffi.

Et après un nul frustrant à Auxerre jeudi (1-1), le barrage retour dimanche au stade Geoffroy-Guichard est allé jusqu'à la séance des tirs au but, les deux équipes s'étant de nouveau neutralisées sur le même score au terme du temps règlementaire et de la prolongation. La séance des tirs au but, remportée 5-4 par les Bourguignons, a condamné les Verts à retrouver la L2 qu'ils avaient quittée avec soulagement en 2004.

De retour à l'étage inférieur, l'ASSE devra repenser son modèle économique et social tout en gérant un contexte de défiance entretenu par les supporters ultras dont l'indiscipline a plusieurs fois été sanctionnée de matches à huis clos, total ou partiel. Un changement d’actionnaire est d’ailleurs aussi en bonne voie. Les actuels patrons (Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé leur futur départ).

L'envahissement de la pelouse dimanche soir après le dernier tir réussi des Auxerrois, et des tirs de fumigènes à l'horizontal vers les bancs de touche, tandis que les acteurs du match se précipitaient vers les vestiaires, ont illustré une fois de plus les tensions entre le club et une partie de ses supporters.

De son côté, dix ans après sa relégation, Auxerre retrouve enfin la Ligue 1. Evidemment, l’AJA visera le maintien, objectif cher à Guy Roux, son ancien entraîneur emblématique.