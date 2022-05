Italie : Silvio Berlusconi de retour en Serie A avec… Monza

Quatre ans après avoir racheté Monza, qui a écarté Pise, dimanche, en finale de barrages d’accession, l’homme d’affaires et ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi fait son retour en Serie A.

A 85 ans, Silvio Berlusconi fait toujours parler de lui dans le monde du ballon rond. L’homme d’affaires et politique italien va retrouver l’élite du football transalpin avec le club de Monza, qu’il a racheté en 2018. Après s’être imposée, jeudi, à domicile (2-1), sa nouvelle équipe a validé son billet pour la Serie A, dimanche, à l’issue de la finale de barrages d’accession retour sur le terrain de Pise (4-3 après prolongations).

«C’est une grande joie. Monza a été fondé en 1912 et n’était jamais allé en Serie A. Aujourd’hui nous y sommes et Monza a l’équipe qu’il mérite et qui rencontrera l’année prochaine les grands du championnat d’Italie», s’est réjoui Silvio Berlusconi qui a félicité ses joueurs dans le vestiaire.

Et l’ancien Premier ministre italien, qui a connu de nombreux succès en 30 ans passés à la tête de l’AC Milan (1986-2017), ne compte pas en rester là. «On veut gagner le championnat et aller en Ligue des champions», a lancé Silvio Berlusconi, qui avait racheté Monza alors que le club de la région de Milan évoluait en Serie C (3e division).

Mais avant de penser à remporter le championnat d’Italie, Monza, qui avait échoué à monter en barrages la saison dernière, va d’abord devoir se maintenir en Serie A qu'il rejoint avec Lecce (1er) et la Cremonese (2e) au détriment de Venise, du Genoa et de Cagliari relégués à l’étage inférieur.