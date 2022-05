Vidéo : Les retrouvailles entre Karim Benzema et Kylian Mbappé en équipe de France

Deux jours après son sacre en Ligue des champions avec le Real Madrid, Karim Benzema a retrouvé, lundi, l’équipe de France pour les matchs de Ligue des nations. Mais aussi Kylian Mbappé.

Les retrouvailles étaient très attendues. Deux jours après la victoire du Real Madrid en Ligue des champions, Karim Benzema a rejoint ses coéquipiers de l’équipe de France, lundi, à Clairefontaine, en vue des quatre matchs de Ligue des nations. Et à son arrivée, l’attaquant tricolore a été chaleureusement félicité par Didier Deschamps et les Tricolores pour son 5e sacre dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Hugo Lloris ou encore son ancien coéquipier Raphaël Varane se sont succédé pour saluer le capitaine madrilène. Mais la poignée de main la plus attendue était évidemment celle avec Kylian Mbappé, une dizaine de jours après le choix du prodige de Bondy de prolonger au PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid. Et elle était d’autant plus scrutée que Benzema avait posté des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux dans la foulée de l’annonce de la prolongation de Mbappé à Paris jusqu’en 2025.

Karim @Benzema a retrouvé tous ses coéquipiers Le groupe est au complet ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/sqnP0lNN6y — Equipe de France (@equipedefrance) May 30, 2022

Mais les deux hommes semblaient heureux de se revoir. Ils se sont serré la main avant de se prendre affectueusement dans les bras avec chacun un large sourire. Cette scène dissipe un éventuel malaise qui aurait pu naître entre les joueurs. Ils devraient avoir néanmoins une discussion pour mettre les choses à plat et tourner la page. «Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix», avait déclaré l’ancien monégasque à ce sujet. Ils pourront ensuite se concentrer pleinement sur les prochaines échéances de l’équipe de France. A commencer par le match, vendredi, face au Danemark au Stade de France.