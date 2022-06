Football : Les Bleuets remportent l'Euro U17 face aux Pays-Bas (2-1)

Les Bleuets sont parvenus à renverser le score de la finale de l'Euro U17 ce mercredi soir à Netanya (Israël). Menés 1 but à 0 par les Pays-Bas, les Français se sont finalement imposés 2 buts à 1, devenant champions d'Europe.

Une belle soirée pour le football français. Les jeunes joueurs de José Alcocer ont décroché l'Euro U17 en battant les Pays-Bas (2-1) ce mercredi.

Après avoir sorti l’Allemagne et le Portugal aux tirs au but, les Bleuets avaient retrouvé des Néerlandais doubles tenants du titre et qui les avaient d'ailleurs battus lors de la phase de poules (3-1)





Les Bleuets ont été menés pendant près d'une heure de jeu avant que le latéral droit Saël Kumbedi n'inscrive un doublé (57e, 60e) et ne donne définitivement l'avantage aux tricolores.

La Fédération française de football a félicité les jeunes sur son compte Twitter.