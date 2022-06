France-Pays-Bas, finale de l’Euro U17 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après avoir sorti le Portugal en demi-finale, l’équipe de France affronte les Pays-Bas, ce mercredi, en finale de l’Euro U17 de football à Netanya (Israël). Voici le programme TV complet.

Dans l’ombre des Bleus, qui préparent leurs quatre matchs de Ligue des nations, l’équipe de France de football U17 a un rendez-vous capital. La formation dirigée par José Alcocer dispute, ce mercredi, la finale de l’Euro face aux Pays-Bas en Israël. Et le défi sera de taille pour la sélection tricolore.

Après avoir sorti l’Allemagne et le Portugal aux tirs au but, les jeunes Bleuets retrouveront des Néerlandais doubles tenants du titre et qui avaient battus les Tricolores lors de la phase de poules (3-1). Mais le sélectionneur français s’attend à une confrontation bien différente.

«Ce sera un tout autre match. Lors de notre affrontement en phase de groupes, le coach néerlandais et moi-même avions beaucoup fait tourner nos effectifs, ce qui ne sera évidemment pas le cas pour cette finale», a confié José Alcocer sur le site de la FFF.

Et il croit en les chances de cette équipe de France U17 de décrocher un 3e titre dans la compétition après 2004 et 2015. «Depuis le début de cette saison, il se passe quelque chose, a-t-il indiqué. Que ce soit notre qualification pour cet Euro décrochée à la dernière minute. A nous désormais de le rendre exceptionnel, voire historique.»

Le programme TV

France-Pays-Bas



Finale de l’Euro U17



Mercredi 1er juin



A suivre en direct à partir de 18h sur la chaîne L’Equipe