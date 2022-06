Ligue des nations : les Bleus se préparent avec la Coupe du monde «à l'horizon»

Ce vendredi 3 juin, l’équipe de France entrera officiellement en lice dans cette troisième édition de Ligue des nations face au Danemark au Stade de France. Avec la Coupe du monde de fin d'année en ligne de mire.

Pour son premier match dans troisième édition de la Ligue des nations, l’équipe de France affronte ce vendredi 3 juin le Danemark. Mais la prochaine Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 21 novembre prochain, occupe déjà une place importante dans les esprits.

Lors d’un entretien ce mercredi au centre de Clairefontaine, le sélectionneur adjoint Guy Stéphan a assuré à CNEWS que l’objectif était avant tout de conserver le titre de Ligue des nations remporté en 2021 : «On est dans une optique de gagner des matchs». L’adjoint de Didier Deschamps en a profité pour souligner qu’il s’agissait d’une compétition importante à ne pas délaisser.

Pourtant, l’équipe de France doit déjà songer à cette fin d’année cruciale où le temps de préparation sera écourté : «Après ce rassemblement du mois de juin, il n’y a plus que celui de septembre, qui sera d’ailleurs beaucoup plus court […]. On prépare évidemment la Ligue des nations mais derrière tout ça, à l’horizon, il y a la Coupe du monde», a affirmé Guy Stéphan.

Mais attention à ne pas s’égarer. Présent en conférence de presse, Benjamin Pavard a tenté de calmer cet engouement autour du Mondial : «C’est encore loin, pour l’instant on a des matchs à gagner pour la Ligue des nations», a expliqué le défenseur des Bleus. Avant d’ajouter : «On a encore l‘envie de remporter ce titre. C’est vrai que la Coupe du monde va vite arriver mais si on y pense trop, ce n’est pas bon.»

Le Danemark, l’entraînement avant la grande échéance ?

Pour entamer la Ligue des nations, les tenants du titre devront affronter ce vendredi un Danemark solide mais encore trop «sous-estimé», selon le sélectionneur adjoint des Bleus. Une nation qui est, depuis la Coupe du monde 2018, un adversaire bien connu de l’équipe de France, et qui le sera encore très vite. En effet, les hommes de Didier Deschamps retrouveront les Danois lors du deuxième match de poule au Qatar, le samedi 26 novembre.

«C’est la curiosité du tirage au sort», a avoué Guy Stéphan. La rencontre de ce vendredi pour le compte de la première journée de la Ligue des nations permettra aux champions du monde en titre de mieux maîtriser leur adversaire : «Il n’y a pas de stars mais c’est une équipe très robuste», a-t-il assuré. Le coup d’envoi sera donné au Stade de France, à 20h45.